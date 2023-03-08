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Giriş Tarihi: 8.3.2023 12:08 Son Güncelleme: 8.3.2023 12:30

Dalaman’da uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Dalaman ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alınırken, farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Dalaman’da uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Dalaman İlçesi Karaçalı Mahallesinde ikamet eden M.H.'nin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada; çok miktarda kubar esrar, 13 kök skunk esrar bitkisi, 2 kilogram kıyılmış tütün, 3 vantilatör, seyyar klima, 5 özel led aydınlatma paneli, 5 ısıölçer, 12 litre bitki besini, 5 özel aydınlatma ampulü, 2 özel alüminyum havalandırma sistemi, 2 adet matkap, diz üstü bilgisayar, cep telefonu ele geçirilmiştir. Dalaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli M.H. ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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Dalaman’da uyuşturucu operasyonu
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