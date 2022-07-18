Haberler Yaşam Haberleri Dalaman’daki 15 Temmuz skandalına itiraz: Polis memurları hakkında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 18.7.2022 13:40 Son Güncelleme: 18.7.2022 13:42

Dalaman’daki 15 Temmuz skandalına itiraz: Polis memurları hakkında flaş gelişme!

Dalaman Havalimanında görevli polisleri taşıyan serviste bir polis memuru, 15 Temmuz’un kurgu olduğunu belirterek “15 Temmuz’u kendileri yaptılar” gibi skandal cümleler kullanmış, savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından serbest bırakılmış, evde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesine de izin vermemişti. Skandal karara Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Polis memuru Hasan Dönmez ile Kadir Özçelik ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alındı. İki polis hakkında idari soruşturmada açıldığı öğrenildi.

HALİT TURAN HALİT TURAN
Dalaman’daki 15 Temmuz skandalına itiraz: Polis memurları hakkında flaş gelişme!

Muğla Dalaman Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli gece çalışan polis memurları mesai bitiminde bindikleri serviste, polis memuru Kadir Özçelik "son zamanlarda havalimanı içerisinde 15 Temmuz ile ilgili anonslar yapılmaya başlandı. Herhalde bize 23 Nisan, 30 Ağustos gibi bayramları unutturmaya çalışıyorlar" dedi. Servisteki polislerden Hasan Dönmez de "daha düne kadar birlikteydiler. Önlerinde el pençe durup ağlıyorlardı. 15 Temmuz'u kendileri yaptılar, kendileri yarattılar. İki çizik atıp bayram yaptılar" dedi. Bu sözler üzerine Alaattin Karslı sinirlendi. Karslı Hasan Dönmez'e "terbiyesiz herif. Sen nasıl konuşuyorsun. Ablamın kocası 15 Temmuz şehidi, çocukları ise 15 Temmuz gazisidir. Bu ülke çok sayıda şehit verdi. Kimisinin kafası koptu, kimisinin üzerinden tank geçti. Şehit oldular, bir sürü yaralımız var. Sen nasıl buna kendileri yarattılar, kendileri yaptılar dersin. 15 Temmuz hakkında nasıl böyle konuşursun" diyerek tepki gösterdi.

DELİL İNCELEMESİNİ İZİN ÇIKMADI, SERBEST KALDI

Polis memuru Alaattin Karslı'nın şikayeti üzerine polis memuru Hasan Dönmez hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı. Hasan Dönmez'in evinde arama da yapılı. Cumhuriyet Savcısı polis memurlarının evlerinde yapılan arama sonrasında, dijitallerin incelenmesi talimatını verirken, ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Hasan Dönmez'in serbest bırakılmasına izin verilirken, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesini de mahkeme reddetti.

BAŞSAVCILIK KARARLARA İTİRAZ ETTİ

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Sulh Ceza hakimi Zehra S.'nin verdiği serbest bırakma kararı ile dijital materyallerin incelenmesi kararını reddetmesi üzerine harekete geçti. Savcılık verilen iki kararla ilgili üst mahkemeye itiraz etti. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığının itirazında "Soruşturmanın şüphelilerinden Hasan Dönmez ve Kadir Özçelik haklarında adli kontrol talep edildiği, sulh ceza hakimliğinin ret kararına karşı şüphelilerin FETÖ/PDY ile bağlantısı olup olmadığı hususunda araştırma yazısının dosyaya intikal etmediği ve tüm delillerin toplanmadığı gerekçesi ile 5271 sayılı kanun 109. Maddesi uyarınca itiraz edildiği, yine her iki şüpheli hakkında delil elde edilmesi maksadıyla tespitli adreslerinde arama yapılması, elde edilen delil ve dijital materyallere el koyma işleminin onanması ve dijital materyaller üzerinde CMK 134 maddesi uyarınca inceleme yapılması yönündeki talebimizin reddi üzerine; yine yukarıda belirtilen aynı gerekçelerle itiraz edilmiştir" denildi. Yapılan üç itirazın da incelenmek üzere Ortaca Sulh Ceza Hakimliğine gönderildiği ancak itirazların henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.

POLİS MEMURLARI AÇIĞA ALINDI, SORUŞTURMA AÇILDI

15 Temmuz ile ilgili skandal ifadeler kullanan iki polis memurunun Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alındığı öğrenildi. Polis memurları hakkında idari soruşturmada açıldığı belirtildi.

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Dalaman’daki 15 Temmuz skandalına itiraz: Polis memurları hakkında flaş gelişme!
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