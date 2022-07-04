Daldı bir daha da çıkamadı! Denizde kaybolan adamı arama çalışmaları sürüyor

Yalova'nın Altınova ilçesi ikamet eden 2 çocuk babası Cahit Turhan, dün sabah erken saatlerde balık tutmak için evden çıktı. Zıpkınla dalmayı ve balık avlamayı seven Turhan'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, Cahit Turhan'ın sabah 06:10 sıralarında Hersek iskelesinden denize dalış yaptığını tespit etti.
Sahil Güvenlik ekipleri, gün boyu yaptıkları aramalarda Turhan'dan herhangi bir ize rastlayamadı. Gece karanlığı nedeniyle çalışmalara ara veren ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte belirlenen noktalarda yeniden arama çalışması başlattı. Cahit Turhan'ı arama çalışmaları hem deniz altında hem de deniz yüzeyinde devam ediyor.