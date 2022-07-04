Daldı bir daha da çıkamadı! Denizde kaybolan adamı arama çalışmaları sürüyor

Sahil Güvenlik ekipleri, gün boyu yaptıkları aramalarda Turhan'dan herhangi bir ize rastlayamadı. Gece karanlığı nedeniyle çalışmalara ara veren ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte belirlenen noktalarda yeniden arama çalışması başlattı. Cahit Turhan'ı arama çalışmaları hem deniz altında hem de deniz yüzeyinde devam ediyor.