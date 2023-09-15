Dalgıç ila Kulaç’ın cesedi 3 gün sonra balıkçılar tarafından bulundu

Yeniköy sahilinde geçen Salı günü Boğaz'da tüpsüz olarak dalış yaptığı iddia edilen 31 yaşındaki İsa Kulaç uzun süre sudan çıkmayınca vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm aramalara rağmen Kulaç'a ulaşılamadı. Kulaç, sabahın erken saatlerinde Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Ekipleri tarafından yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Yeniköy açıklarında avlanan balıkçılar, saat 17.30 sıralarında deniz yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Ceset, kanca yardımıyla balıkçı teknesine alınarak sahile çıkarıldı. Kendisini tanıyan bir otoparkçı, cesedin İsa Kulaç'a ait olduğunu teşhis etti. Denizde kaybolmasından 3 gün sonra bulunan Kulaç'ın cesedi, daha sonra incelenmek üzere Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kulaç'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgunda otopsisinin yapıldıktan sonra sahiplerine teslim edileceği kaydedildi.