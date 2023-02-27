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Giriş Tarihi: 28.2.2023

Dalları kırılmış bir çınar gibiyim

İdlib’de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak’ın annesi ve kardeşleri depremde hayatını kaybetti. Tüm ailesini yitiren şehit babasının “Dalları kırılmış bir çınar gibiyim” sözleri yürek yaktı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Dalları kırılmış bir çınar gibiyim
Asrın felaketinde yürek yakan hikâyelere her gün bir yenisi ekleniyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde, İdlib'de 2020'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın ailesi de felaketi yaşadı. Şehidin vefatının 3. yılı dolayısıyla 10 Şubat'ta mevlit okutmak isteyen aile, organizasyonu konuşmak üzere Kahramanmaraş merkezde oturan oğullarının evine misafirliğe gitti. 6 Şubat'ta yaşanan depremde şehidin annesi, kardeşleri, ağabeyi, yengesi ve yeğenlerinin de aralarında olduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Cenazeleri Saylak'ın şehit düştüğü gün olan 10 Şubat'ta enkazdan çıkarıldı. Şehidin ailesinden geriye sadece hayvanlarına yem vermek için köye dönen baba Ömer Saylak kaldı. Tüm ailesini depremde kaybeden şehit babası, "Artık dalları kırılmış bir çınar gibiyim" dedi. Kahramanmaraş'ın Oniki Şubat İlçesi Kale Köyü'nde yaşayan İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın anne, baba ve kız kardeşleri, 5 Şubat'ta şehir merkezinde oturan evin büyük oğlu Osman Saylak'ın evinde şehidin 3. senei devriyesinde yapacaklarını konuşmak için toplandı. Bir caminin imam hatibi olan şehidin ağabeyi Osman Saylak, anne, baba ve kardeşlerinin o gece kendilerinde yatılı kalmalarını istedi. Şehidin babası Ömer Saylak ise "Siz kalın ben köye gidiyorum. Hayvanlara yem vereceğim" dedi.



TÜM AİLESİ ÖLDÜ
Şehidin babası Ömer Saylak hariç tüm aile o gece Osman Saylak'ın evinde kaldı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Saylak ailesinin bulunduğu bina yerle bir oldu. Arama kurtarma ekipleri binadan şehidin annesi Nigar, kardeşleri İbrahim ve Elife, ağabeyi Osman, eşi Gülbahar, şehidin ablası Ayşe ve kocası Kasım Çayır ile çocukları Esmanur, Fatma Nigar ve Fatih Çayır'ın cansız bedenlerini çıkardı. Ev sahibi Osman Saylak'ın eşi Gülbahar Saylak'ın ikiz bebeklere hamile olduğu öğrenildi.



ACI HABERLE YIKILDI
Depreme köyde yakalanan şehit babası Ömer Saylak ise depremden yara almadan kurtuldu. Hemen telefonla eşini ve çocuklarını arayan Ömer Saylak, telefonlarını açılmaması üzerine şehir merkezine geldi. Tüm ailesinin bulunduğu oğluna ait evin yerle bir olduğunu gören şehit babası, 10 aile ferdinin birden enkaz altında hayatlarını kaybettiğini öğrendi. Depremde hayatını kaybeden aile fertlerinin cenazeleri, İdlib'de 10 Şubat 2020'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın şehit düştüğü 10 Şubat günü enkazdan çıkarıldı. Acı haberle yıkılan şehit babası Ömer Saylak, "Tüm soyumu kaybettim. Sanki dalları kırılmış bir çınar gibiyim" dedi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI TELEFONLA ARADI
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, depremde hayatını kaybeden şehidin imam hatip olan ağabeyi Osman Saylak'ın vefatı nedeniyle şehit babası Ömer Saylak'ı arayarak taziyelerini iletti. Erbaş şehit babasına, "Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yanınızdayız. Ne ihtiyacınız varsa sahadaki hocalarımız karşılayacak. Büyük bir felaket yaşadık. Rabbimizin nezdinde Allah sabırlar versin" dedi.

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Dalları kırılmış bir çınar gibiyim
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