Dallas’ı aratmayan babalık davası! Hem üvey kardeşlerini hem de avukatını mağdur etti

İDDİAYA GÖRE MİRAS PAYI ALDI, DAVADAN VAZGEÇTİ

Dava devam ederek DNA incelemesi aşamasına gelmişken, Mesut Can Silindir iddiaya göre mirastan pay alınca İsot ailesi ile gizli bir anlaşma yaparak davadan vazgeçti, hem avukatını hem de nüfusta kayıtlı 5 üvey kardeşini mağdur etti. Avukat Varol Turbay da vekalet ücretini tahsil edebilmek için Mesut Can Silindir ile nüfusta görünen 5 kardeşine dava açtı. Üvey olan abla Selvi Silindir (35) de kendilerinden haksız yere vekalet ücreti istendiğini belirterek Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu, Mesut Can Silindir'in öz kardeşi olmadığını söyledi.