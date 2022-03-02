’Daltonlar’ sonunda yakayı ele verdi! Aynı renk ve desenlerde kıyafetler giymişler...

Bağcılar'da kendilerine "Daltonlar" ismini veren 4 kişinin oluşturduğu çete; son bir ayda 10 farklı "Evden Hırsızlık" ve "Silahlı Gasp" suçu işledi.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından 47 farklı güvenlik kamerasının görüntüleri tek tek incelenerek çete üyelerinin olay yerlerine geliş ve dönüş güzergahları tespit edildi. Çete üyelerinin kaldıkları "Kiralık" daireye ulaşıldı. Dört çete üyesi o adreste yakalandı. 3'ü tutuklandı.
Gerçekleştirdikleri olaylarda aynı renk ve desenlerde kıyafetler giydikleri belirlenen çete üyelerinin "Gasp" olaylarında kullandıkları ruhsatsız silah da ele geçirildi.
KENDİLERİNE DALTONLAR DEMİŞLER
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; son bir aylık sürede Bağcılar İlçesi'nde işlenen seri "Evden Hırsızlık" ve "Silahlı Gasp" suçlarını aydınlatabilmek için detaylı bir inceleme başlattı.
47 farklı güvenlik kamerasının görüntüleri tek tek incelenerek; şüphelilerin olay yerlerine geliş ve dönüş güzergahları tek tek tespit edildi. 28 Ocak ile 25 Şubat 2022 tarihleri arasında ayrı 10 olayı gerçekleştiren şüphelilerin Bağcılar İlçesi'ne bağlı Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan "Kiralık" bir dairede saklandıkları tespit edildi.
Y.B., İ.Y., B.M. ve M.Ö. adlı dört çete üyesi; gasp olaylarında kullandıkları bir ruhsatsız tabanca ile birlikte Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kendilerine "Daltonlar" adını verdikleri iddia edilen çete üyelerinin gerçekleştirdikleri olaylarda aynı renk ve desenlerde kıyafetler giydikleri iddia edildi.
"Evden Hırsızlık" ve "Silahlı Gasp" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen Y.B. isimli çete üyesi "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer üç şüpheli İ.Y., B.M. ve M.Ö. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Şüphelilerin "Takipli Gasp" olayları gerçekleştirdikleri de iddia edildi.Bir ayda 10 suç işlemişlerdi! Adım adım iz sürerek yakaladılar...