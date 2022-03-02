’Daltonlar’ sonunda yakayı ele verdi! Aynı renk ve desenlerde kıyafetler giymişler...

Y.B., İ.Y., B.M. ve M.Ö. adlı dört çete üyesi; gasp olaylarında kullandıkları bir ruhsatsız tabanca ile birlikte Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kendilerine "Daltonlar" adını verdikleri iddia edilen çete üyelerinin gerçekleştirdikleri olaylarda aynı renk ve desenlerde kıyafetler giydikleri iddia edildi.