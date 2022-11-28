Dalyan Plajları ve Koyları - Dalyan’da Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar

Dalyan koyları denizle orman keyfini yan yana tatmak isteyenler için adeta biçilmiş kaftan. Ege ve Akdeniz sularının birleştiği noktada yer alan Dalyan'da gezilecek koylar o kadar güzel ki, görenleri kendine hayran bırakıyor. Peki, Dalyan'ın en güzel koyları hangileridir? Bu sorunun yanıtlarını, ayrıca Dalyan plajları ve Dalyan'da denize girilecek yerler hakkında bilgileri sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Dalyan'ın En Güzel Koyları

Masmavi suyu, yeşilin her tonunun bulunduğu ormanları ve tarihi mekanlarıyla adeta gizli hur cennet olan Dalyan, ülkemizin en beğenilen turistik beldelerinden birisidir. Ülkemizden ve yabancı ülkelerden milyonlarca turisti ağırlayan Dalyan, Ege Bölgesinde yer alan Muğla ilimiz sınırları içinde yer almaktadır. Coğrafi yapısı sayesinde birbirinden güzel koylara sahiptir, bu koylar hem gezilip görülmesi hem de denizinde mutlaka vakit geçirilmesi gereken şahane koylardır desek abartmamış oluruz. Özellikle tekne turları ile pek çok turistin gezme imkanı bulduğu, birbirinden güzel Dalyan koylarını şöyle sıralayabiliriz;

Ekincik Koyu

Çoğunluk tekne turları ile ulaşım sağlanan Ekincik Koyu, sessiz ve huzurlu bir atmosfere sahip. Zeytinlik alanların ve çam ormanlarının bir arada olduğu bu koyda, temiz kumsalda uzanıp güneşin ve denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca bu koyda kamp ve karavan tatili de yapmak mümkün, belediyenin sunduğu karavan, kamp imkanlarından belli bir ücret ödeyerek faydalanıp Ekincik Koyu'nda huzurlu bir tatil geçirmek mümkün.

Kargıcak Koyu

Dalyan'ın dillere destan İztuzu Plajı'na hemen komşu olan bu Kargıcak Koyu, bakir el değmemiş bir saflığa sahip. Temiz berrak denizinde meşhur Caretta Caretta'lar sıklıkla görüldüğü Kargıcak Koyu, iki ormanlık tepenin arasında kalmış ışıl ışıl parlayan bir denizle ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Denizin suyu çok temiz ve dibi gözüken cinstendir ancak hatırlatmak fayda var, hemen derinleşen bir deniz olduğu için çocuklu aileler ve yüzme bilmeyenler dikkatli olmalıdırlar. Kargıcak Koyu'na giriş ücretsizdir, ancak plajdaki şemsiye ve şezlonglar ücrete tabidir.

Aşı Koyu

Turkuaz ve dingin deniziyle oldukça beğenilen Aşı Koyu, diğer koylara nazara çok daha sakin olduğu için kafa dinlemek isteyen tatilcilerin mutlaka uğraması gereken yerlerden birisidir. Aşı Köyü'nün denizi dalgasız ve berrak olduğu için yüzmek de ayrı bir keyif vermektedir. Koya giriş ücretsizdir, ancak şemsiye ve şezlong imkanları ücrete tabi tutulmaktadır.

Dalyan'da Denize Girilecek Yerler Ve Plajlar

Deniz tatilinin böylesine keyifli geçtiği Dalyan'da birbirinden güzel plajlar ve denize girmeye müsait alanlar mevcuttur. Çoğunda denizi ve doğayı iç içe bulmanın mümkün olduğu bu yerleri şöyle sıralayabiliriz;

İztuzu Plajı

Şöhreti ülke sınırlarını aşmış, dünyanın en ünlü plajlarından birisi olan İztuzu Plajı yaklaşık 5 kilometre uzunluğa bir sahil şeridine sahiptir. Bu plajı özel kılan özelliklerin en başında bir tarafının tatlı bir tarafının tuzlu su olması, altın gibi parlayan ince kumu ve nesli tükenmekte olan Caretta Caretta'larım yumurtlama alanı olmasıdır. İztuzu Plajı kaplumbağaları korumak için erken saatlerde hizmete kapanmaktadır. Denizi sığ olduğu için yüzme bilmeyenler ve çocuklu aileler keyifle vakit geçirebilirler. Plaja girişte ücret alınmaktadır, elde edilen bu gelir plajda yaşayan Caretta Caretta'lar için kullanılmaktadır.

Candost Plajı ( Bacardi)

Turkuaz ve yeşilin en güzel tonlarının bir arada olduğu Candost Plajına ulaşım sadece tekne turları ve kanolar ile yapılmaktadır. Oldukça sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip olan bu plajda denizin ve kumun keyfini çıkarırken, muhteşem doğa manzarasının da tadına varabilirsiniz. Candost Plajına giriş ücretsizdir, ancak plajda şezlong, duş ve WC gubu imkanlar bulunmamaktadır.