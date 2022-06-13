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Giriş Tarihi: 14.6.2022

Damada görülmemiş şaka: İsmi yazılı mezar taşı hediye ettiler

Damada görülmemiş şaka: İsmi yazılı mezar taşı hediye ettiler
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünya evine girecek damada şaka maksatlı adının yazılı olduğu mezar taşı hediye edip dua okudular. Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda dünya evine giren çift, bir süre yakınlarıyla oynayıp eğlendikten sonra, takı törenine geçti. Çiftin ailesi ile arkadaşları altın ve para takmak için sıraya girdi. Davetlilerden bazıları altın takarken, bazıları da para taktı. Damadın arkadaşları ise takı sırasında Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde adının yazılı olduğu mezar taşı hediye ederek dua okudu. Gülümsemelere sebep olan o an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İHA

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Damada görülmemiş şaka: İsmi yazılı mezar taşı hediye ettiler
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