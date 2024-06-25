Damadı 7 kurşunla öldürdüler

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Emrah Mergübeti (33), tartıştığı 1 çocuğunun annesi eşinin evi terk edip baba evine gitmesi üzerine Mevlana Mahallesi'ndeki kayınpederi Metin Ç.'nin evine gitti. Evde damat Mergübeti ile kayınpederi Metin Ç. ve kayınbiraderi Mert Ali Ç. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında baba ve oğlu, üzerlerinde bulunan tabancaları çıkarıp, Emrah Mergübeti'ye ateş açtı. 2 tabancadan çıkan kurşunların 7'si vücuduna isabet eden Mergübeti kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı damat kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, olayda kullanılan ruhsatsız 2 tabanca ile birlikte Metin Ç. ile oğlu Mert Ali Ç.'yi gözaltına aldı. Baba ile oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.