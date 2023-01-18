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Giriş Tarihi: 19.1.2023

Damadı kahramanı oldu

5 yıl önce karaciğer yağlanması teşhisi konulan Fikret Balta, geçtiğimiz günlerde yoğun kanamayla hastaneye kaldırıldı. Bir anda ölümle burun buruna gelen Balta, damadının karaciğerinden alınan parçayla yaşama tutundu

Dilan KAYA Dilan KAYA
Damadı kahramanı oldu
Sakarya'da yaşayan Fikret Balta'ya (61) 5 yıl önce alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması teşhisi konuldu. Takipler sırasında kasık fıtığı ameliyatı olan Balta, geçtiğimiz günlerde yoğun bir kanama ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde siroza bağlı yemek borusu varislerinde kanama olduğu belirlendi. Balta'nın sağlığı için tek seçenek karaciğer nakliydi. Balta, operasyon için Prof. Dr. Sabri Tekin'e başvurdu. Donör için önce kızından nakil yapılması uygun görülse de kızının karaciğeri Balta'ya uymadı. Bu kez devreye Balta'nın damadı Mehmet Meşe (37) girdi. Meşe'nin karaciğeri kayınpederiyle uyum sağladı. Böylece Balta, sağlığına kavuştu.
Damadının karaciğeriyle hayata dönen Balta, 4 kızı olduğunu söyleyerek, "Damadım bu operasyonla oğlum oldu. Allah ondan razı olsun. Hiç düşünmeden benim için böyle büyük bir ameliyata girdi. Operasyonda her şey yolunda gitti. İyi ki Sabri Hocamız ile yollarımız kesişti. Olmasaydı belki hayata veda edecektim" dedi.

ÖRNEK OLMAK İSTEDİM
Kayınpederine karaciğerini veren devlet memuru Meşe ise, "Ben öz babamı kaybetmiştim. Benim de 2 evladım var. Babasızlığın ne demek olduğunu biliyorum. Hem kendi evlatlarıma örnek olmak için hem de kayınpederimi öz babam yerine koyduğum için hiç düşünmeden donör olmak istedim. Kendi isteğimle daha faydalı olacağı için ameliyat öncesinde 1 ayda 10 kilo verdim. Karaciğerim uyumlu çıktı. Şükür ki kayınpederim iyileşti. Doktorumuz ikimiz için canla başla çalıştı. O kadar çok organ bekleyen var ve bu o kadar zor bir süreç ki başımıza gelince anladım. Herkes korkmadan, çekinmeden organ bağışı yapmalı" ifadelerini kullandı.

YAĞLANMAYA DİKKAT
Balta'nın operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Tekin, hastada alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması nedeniyle gelişen karaciğer yetmezliği olduğunu belirterek, "Bu tür durumlarda tek tedavi seçeneği karaciğer nakli oluyor. Yeterli sayıda kadavra bağışı olmadığı için de canlı vericiden nakil gerekiyor. Hastamızın damadı gönüllü oldu. İkisinin karaciğeri uyumlu oldu ve nakli gerçekleştirdik. Toplumun genel olarak karaciğer yağlanmasına karşı bilinçli ve dikkatli olması önemli. Sağlıksız beslenme, egzersiz yoksunluğu karaciğer yağlanmasına sebep olabilir. Karaciğer yağlanması siroza ve akabinde karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Yetmezlik son noktadır. Eğer karaciğer yağlanması nedeniyle son noktaya gelindiyse, nakil ilk ve tek yöntem. Bu hastamızda da süreç böyle gelişti" açıklamasında bulundu.

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Damadı kahramanı oldu
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