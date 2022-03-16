Damadı tarafından öldürülen kayınvalidenin son sözü: ‘Damadım beni sırtımdan bıçakladı’

9 Mart günü sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesi Feritpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen vahşette, Abdullah Küççüktürk boşanma aşamasında olduğu 4 çocuğunun annesi 11 yıllık eşi Hatice Küççüktürk (36) ve kayınvalidesi Fatma Gümüş'ü evlerinin önünde bıçakladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Gümüş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı damat ise Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltı altında. Katil damat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.