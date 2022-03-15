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Giriş Tarihi: 16.3.2022

‘Damadım sırtımdan bıçakladı’

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
‘Damadım sırtımdan bıçakladı’
Konya'da yaşayan Abdullah Küççüktürk (40), geçen 9 Mart'ta, boşanma aşamasında olduğu 4 çocuğunun annesi 11 yıllık eşi Hatice Küççüktürk (36) ve kayınvalidesi Fatma Gümüş'ü evlerinin önünde bıçakladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma Gümüş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakalanan zanlı tutuklanırken, Fatma Gümüş'ün olaydan sonra yaşadıkları dehşeti polise anlattığı ortaya çıktı. Son sözlerinde, kızıyla birlikte evlerinden çıktıklarını anlatan Gümüş, "Binadan çıktıktan sonra, saklandığı zemin kattan çıkan damadım, beni sırtımdan kızımı da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı" dedi.

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‘Damadım sırtımdan bıçakladı’
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