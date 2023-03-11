Damadın ‘maganda kurşunu’ öldürdü

ÇANKIRI'DA bir düğünde "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ağzıbüyük köyündeki düğünde damat Ü.D'nin (20) havaya ateş edip silahını beline taktığı sırada silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunla S.K. (26) ile K.K (15) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.K, ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken K.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren damat Ü.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.