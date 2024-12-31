Damadına kabusu yaşatmıştı: İfadesi ortaya çıktı! ’Kızıma iftira attı!’ diyerek anlattı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bayram Vural, ifadesinde, "Kızımı darbediyordu. Boşanma sürecinde ise torunlarım kızımda kalıyor. Damat, sürekli kızımın çocukları dövdüğünü iddia edip, iftira atıyordu. Birkaç kez bu konuyla ilgili kendisiyle tartıştık. Dün de sabah iş yerine giderek, bu olayı gerçekleştirdim" dedi.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Bayram Vural'ın kamyonetle olay yerine gelmesi, tüfeği araçtan alıp, eczaneye yönelmesi ve ateş açtıktan sonra da aynı araçla uzaklaşması yer aldı. Bu sırada içeride oturan Emre Çetin'in yerinden kalkıp, depoya doğru gidişi, ardından açılan ateş sonucu raftaki ilaçların düşmesi de görüntülere yansıdı.