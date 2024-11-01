Damadını öldürüp intihar etti

Olay, saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Mega Center'da meydana geldi. İddiaya göre, Arbin Timur ile eşi M.T, Timur'un çalışmaması nedeniyle boşanma aşamasındaydı. Kuruyemiş dükkanı olan M.T'nin babası Ekrem Girgin damadını kendi iş yerine alarak birlikte çalışmaya başladı. Bir süre sonra Girgin ile damadı Timur arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Girgin, Arbin Timur'u silahla öldürdükten sonra intihar etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.