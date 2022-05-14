Damadını öldürüp varile koymuş

İstanbul Tuzla'da 26 Nisan'dan beri kendisinden haber alınamayan Uğur Kahraman'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İstanbul'da 27 Nisan'da polise giden Erdoğan Kahraman, iki çocuk babası 30 yaşındaki oğlu Uğur Kahraman'dan bir gündür haber alamadığını ve hayatında endişe ettiğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Bu başvuru üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü belirlenen Kahraman'ın cesedi varil içinde bir apartman boşluğunda bulundu. Cinayeti itiraf eden eski kayınpeder Hüseyin S.'nin "Torunlarımı göstermemekle tehdit ediyordu, tartıştık. Cesedi varile koyup bir apartman boşluğuna bıraktım" dediği öne sürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.