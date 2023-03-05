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Giriş Tarihi: 5.3.2023 12:12 Son Güncelleme: 5.3.2023 12:56

Damadını pompalı tüfekle öldürdü

Antalya’nın Serik ilçesinde Hikmet Keskin (29) kayınpederi Mehmet Arıcı (59)  tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Damadını pompalı tüfekle öldürdü

Antalya'nın Sarıabalı Mahallesi, Çiftlik mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, eşinden ayrı yaşayan ve uzaklaştırması bulunan Himmet Keskin, kayınpederi Mehmet Arıcı' nın evine geldi. Kısa süre sonra eski damat ve kayınpeder arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpeder Mehmet Arıcı evde bulunan pompalı tüfeğini alarak damadı Himmet Keskin'e ateş etti. İki ayağından vurulan Himmet Keskin kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Himmet Keskin ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Keskin burada yapılan müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TUTUKLANDI

Korkunç cinayet sonrası kayınpeder Mehmet Arıcı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet zanlısı Arıcı verdiği ifadesinde öldürme kastını olmadığını korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyledi. Jandarmadaki ifadesinin ardından Mehmet Arıcı çıkarıldığı adli makalar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Himmet Keskin'nin uzaklaştırmasının bulunduğu ve kayınpederi ile aralarında husumet bulunduğu ortaya çıktı.

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Damadını pompalı tüfekle öldürdü
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