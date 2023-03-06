Damadını pompalı tüfekle öldürdü

Antalya'nın Serik ilçesinde Mehmet Arıcı (59) tartıştığı damadı Hikmet Keskin'i (29) pompalı tüfekle öldürdü. Olay, Sarıabalı Mahallesi, Çiftlik mevkisinde meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Himmet Keskin, kayınpederi Mehmet Arıcı'nın evine geldi. Damat ve kayınpeder arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpeder Mehmet Arıcı pompalı tüfekle damadı Himmet Keskin'e ateş etti. Ayaklarından vurulan Himmet Keskin kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Keskin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından Mehmet Arıcı gözaltına alındı. Arıcı ifadesinde, öldürme kastını olmadığını korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyledi. Arıcı çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.