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Giriş Tarihi: 11.3.2022

Damadının bıçakladığı kayınvalide kurtarılamadı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Damadının bıçakladığı kayınvalide kurtarılamadı
KONYA'DA, 40 yaşındaki Abdullah Küççüktürk, önceki gün boşanma aşamasında olduğu 4 çocuğunun annesi Hatice Küççüktürk ve kayınvalidesi Fatma Gümüş'ü evlerinin önünde bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan kayınvalide Fatma Gümüş dün hayatını kaybetti, Hatice Küççüktürk'ün tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Zanlı kocanın, 1 Mart'ta eşini dövdüğü, bir gün sonra hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, buna rağmen 3 Mart günü zorla eve girip bir de duş yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve sorgusu süren Küççüktürk "Uzaklaştırma kararından haberim yoktu" diyerek kendini savundu.

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Damadının bıçakladığı kayınvalide kurtarılamadı
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