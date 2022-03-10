Damadının bıçakladığı kayınvalide kurtarılamadı

KONYA'DA, 40 yaşındaki Abdullah Küççüktürk, önceki gün boşanma aşamasında olduğu 4 çocuğunun annesi Hatice Küççüktürk ve kayınvalidesi Fatma Gümüş'ü evlerinin önünde bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan kayınvalide Fatma Gümüş dün hayatını kaybetti, Hatice Küççüktürk'ün tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Zanlı kocanın, 1 Mart'ta eşini dövdüğü, bir gün sonra hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, buna rağmen 3 Mart günü zorla eve girip bir de duş yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve sorgusu süren Küççüktürk "Uzaklaştırma kararından haberim yoktu" diyerek kendini savundu.