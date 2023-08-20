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Giriş Tarihi: 20.8.2023 10:37 Son Güncelleme: 20.8.2023 10:52

Damar yolu geç açıldı diye doktoru komalık ettiler

Gaziantep’te yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen çocuğun yakınları, damar yolunun geç açıldığı gerekçesiyle acilde görevli doktoru, başına demirle vurarak ağır yaraladı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Damar yolu geç açıldı diye doktoru komalık ettiler

Gaziantep'in Şahinbey İlçesinde bulunan Kemal Bayındır Hastanesinde bir çocuğa serum takarken başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çocuğunun damar yolunun geç açılması nedeniyle görevlilerle tartışıp kavga eden babası daha sonra yaklaşık 20 yakınını yanına alarak geri geldiği hastanede doktora ve yanında bulunan görevlilere saldırdı. Olayda Acil doktoru Asadullah Begoğlu, Sağlık Gece Müdürü Ahmet Sefa ve güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus yaralandı. Yaralanan doktor yoğun bakıma alınırken beraberindeki görevliler hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken acil servis bir süreliğine hasta kabulüne kapatıldı.

Olay hakkında bilgi veren Gece Müdürü Ahmet Sefa, "Saat gece 11 sıralarında hastanemize başvuran çocuk hasta yüksek ateş şikayetiyle başvurdu. Yüksek ateşten dolayı damar yolu açılamamıştı. Açılamayabilir. Bunun üzerine yakınları sinirlendi, hastane içerisinde arbede çıkardı. Biz bunun üzerine güvenlik arkadaşlarımızla birlikte hasta yakınlarını sakinleştirip dışarıya çıkardık. Hastanın müdahalesini yapmaya devam ediyorduk. O sırada çocuğun babası birkaç kişiyi arayıp 3-4 araba dolusu adam çağırmış. Onunla beraber dışarıya çıktığımızda bize ağır hakaretler, küfürler ederek saldırdılar. Doktorumuz şu anda yoğun bakımda yatıyor. Başına 15 dikiş atıldı. Beyin travması şikayetiyle Üniversite hastanesine götürdük. Üniversite hastanesi tekrar yoğun bakım gerektiğinden dolayı sevkine karar verdi. Hayati tehlikesi devam ediyor. Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi için ne gerekiyorsa onun yapılması lazım" dedi.

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Damar yolu geç açıldı diye doktoru komalık ettiler
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