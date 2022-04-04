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Giriş Tarihi: 5.4.2022

Damat cinneti: 2 ölü, 1 yaralı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Damat cinneti: 2 ölü, 1 yaralı
Elazığ'da pandemiden dolayı izinli olarak cezaevinden çıkan Fırat A., kayınvalidesinin Sarayatik Mahallesi'ndeki evine geldi. Evde bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cinnet getiren Fırat A., belinden çıkardığı silahla kayınvalidesi Zerif D., baldızı Gülay D. ve 10 yaşındaki Ali Tayyip D.'ye kurşun yağdırdı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Zerif D. ve Gülay D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan Ali Tayyip D. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Fırat A. aranıyor.

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Damat cinneti: 2 ölü, 1 yaralı
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