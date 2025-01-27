Damat dehşeti

Kırıkkale'de yaşayan ve hamile olan 17 yaşındaki S.U., bir süre önce kendisine şiddet uygulayan eşi E.U.'yu (24) terk ederek babasının evine döndü. Ardından da boşanma kararı aldı. Bunun üzerine önceki akşam kayınpederinin Ovacık mahallesindeki evine giden E.U., eşi ve ailesiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından kayınvalidesini bıçakla yaralayan E.U., kayınpederini de düdüklü tencereyle vurarak yaraladı. Eşini de darp eden E.U., daha sonra geldiği otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli E.U., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.