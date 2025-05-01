Damat dehşeti! Borç tartışmasında kayınvalidesini öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay Eskipazar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Sanayi Çarşısı'nda esnaflık yaptığı öğrenilen Y.O. (32) ile kayınvalidesi Kudret Polat (62) arasında, iddiaya göre borç nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.O., kayınvalidesini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Y.O., polis ekipleri tarafından olayın ardından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.