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Giriş Tarihi: 19.10.2022

Damat dehşeti: Eşi ve kayınpederini katletti

ABBAS ÇAKAR
Damat dehşeti: Eşi ve kayınpederini katletti
Kocaeli Başiskele'de Ö.S. (31), boşanma aşamasındaki eşi Beyza S. (23) ile konuşmak için kayınpederi Şahin Kılıç'ın (54) evine geldi. Çıkan tartışmada Ö.S., hem eşi hem kayınpederine kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahin Kılıç ve Beyza S.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Ö.S. yakalandı. Dehşet anlarına tanıklık eden Kübra P., "Evde temizlik yaptığım sırada kızın iki defa 'Anne' dediğini duydum. 3 kez ateş edildi. Sonra babası aşağıya inip 'Ne yapıyorsun?' deyince bu sefer ona ateş açtı" dedi.

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Damat dehşeti: Eşi ve kayınpederini katletti
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