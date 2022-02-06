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Giriş Tarihi: 6.2.2022

Damat dehşeti! Evi basıp kurşun yağdırdı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Damat dehşeti! Evi basıp kurşun yağdırdı

Bursa’da kayınpederinin evini basan Bayram Görel, boşanma aşamasındaki eşi ile ailesinden 3 kişiye kurşun yağdırıp intihar etti. Yaralanan kayınpeder hastanede öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eşi Bayram Görel'den boşanma kararı alan 35 yaşındaki Serap Gül Görel, çocuklarını da alıp bir süre önce anne ve babasının evine taşındı. Çocuklarını görme bahanesiyle eşinin yaşadığı eve gelen Bayram Görel, kapı açılır açılmaz yanında getirdiği silahla evdekilere kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 63 yaşındaki kayınpederi Cevdet Cantürk, 56 yaşındaki kayınvalidesi Şaziye Cantürk, 25 yaşındaki kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk ve eşi Serap Gül Görel'i yaraladı. Gözü dönen Bayram Görel daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu.



Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı 5 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



KAYINPEDER HASTANEDE ÖLDÜ
Ağır yaralı olarak ameliyata alınan saldırgan Bayram Görel ile kayınpederi Cevdet Cantürk doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Damat dehşeti! Evi basıp kurşun yağdırdı
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