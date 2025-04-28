Damat-kayınpeder kavgası cinayetle bitti

Sakarya'da 64 yaşındaki kayınpeder, aralarında çıkan kavgada tabancayla ayaklarından vurduğu damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi'nde yaşayan Turhan Kılıçkan (64) ile damadı Yunus Osman A. (38) arasında, önceki akşam aile içi meseleler nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, tabancasını çıkaran Kılıçkan, damadını ayaklarından vurdu.

Bu sırada Yunus Osman A. da kayınpederini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kavgayı ayırmaya çalışan komşuları K.G. de arbede sırasında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak getirilen Turhan Kılıçkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yusuf Osman A. ve komşuları K.G. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Turhan Kılıçkan'ın cenazesi dün ikindi namazını müteakip Karapürçek Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, olayla ilgili konuşan aile fertleri, damadın uzun süredir eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığını iddia etti.