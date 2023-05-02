Damatlarının öldürdüğü anne ve kızının cenazesi toprağa verildi

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ, İMAM OĞLU NAMAZ KILDIRDI

Şerife Yıldız ve kızı Sümeyye Ergin'in cenazeleri bugün sabah Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak Akkuyu Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada Şerife Yıldız'ın imam oğlu Ali Yıldız cenaze namazını kıldırdı. Yıldız, "Annemin vasiyeti vardı. Bizim acımız çok büyük. Ben yaklaşık 14 yıldır imamım belki binlerce kişiye cenaze namazı kıldırdım ama ilk kez 2 kişinin cenaze namazını kıldırıyorum. Annemi de kız kardeşimi de çok seviyorum. İkisinin de Allah günahlarını affeylesin. Haklarınızı helal edin" diye konuştu.