Lüks bir sitenin yönetimini harekete geçiren olay geçtiğimiz yıl Temmuz ayında İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Sitede ikamet eden İlter T.(24) ve üniversiteden arkadaşı Yunus Ç.(25) sitenin içinde bulunan spor salonuna havalandırmak için açık bırakılan camdan içeri girdi.

Dambıl kaybını site affetmedi, savcılık affetti | Video

Salondan çıkarmanın yasak olmasına rağmen 2 adet 5 kilogramlık dambılları (ağırlık seti) alan iki arkadaş girdiği pencereden tekrar dışarı çıktı.



İlter T.

"DAMBILLARI ÇALDILAR, DAVA AÇILSIN"

Aynı gün site yönetimi bir çift dambılın kaybolduğunu fark etti, kameralar incelendi. Yapılan inceleme neticesinde 2 arkadaşın spor salonunun arka bahçe tarafındaki açık camdan içeri girip, aynı camdan geri çıktığı tespit edildi. Site yönetimi yaşanan bu durum üzerine "Pencereden girmek suretiyle dambıllarımızı çaldılar. Cezalandırılmaları için dava açılsın" dedi. Sitede ikamet eden İlter T. Ve arkadaşı Yunus Ç.'den şikayetçi oldu.



Yunus Ç.

PANDEMİ SAVUNMASI

Lüks sitedeki olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İki arkadaşın ifadesini aldı. Sitede oturan İlter T. pandemi nedeniyle spor salonunun kapalı olduğunu, devamlı spor yaptığını ve bu nedenle de 2 dambılı eve götürüp arkadaşıyla çalıştıktan sonra teslim ettiğini söyledi. Arkadaşına misafirliğe giden Yunus Ç. ise, "İçeri girip bir süre spor salonunda kaldık. Pandemi olması nedeniyle dambıllardan birkaç tanesini alarak evde rahat çalışırız diye götürdük. Hırsızlık amacımız yoktu. Site neden şikayetçi anlamış değilim" dedi.



İlter T.

SİTE AFFETMEDİ, SAVCILIK AFFETTİ

Sitede ikamet eden İlter T'nin dambılları teslim ettiğini tutanak altına alan site yönetimine savcılık, şikayetlerinin devam edip etmediğini sordu. Yönetim, "Dambıllar gelse de şikayetimiz devam ediyor" yanıtını verince savcılık da kararını verdi. Pandemi nedeniyle spor salonunun kapalı olduğunu belirten savcılık, iki arkadaşın dambılları alıp evde çalıştıktan sonra site yönetimine iade ettiğini ifade etti. İki adet dambılın ekonomik değerinin az olmasına vurgu yapan savcılık, aletlerin iade edildiğini ve pandemi dönemini de göz önüne alarak ikilinin hırsızlık kastı olmadığının altını çizdi. 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan başlatılan soruşturmada bu dikkat çekici gerekçelerle takipsizlik kararı verdi.



Yunus Ç.