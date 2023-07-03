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Giriş Tarihi: 4.7.2023

Damdaki kemancı kalbine yenildi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Damdaki kemancı kalbine yenildi
Tarihi mekânların damında keman çaldığı için 'Damdaki kemancı' olarak bilinen keman sanatçısı Ahmet Suphi Gavremoğlu, 39 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kayserili olan keman sanatçısı Ahmet Suphi Gavremoğlu (39), Kuşadası'nda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Gavremoğlu'nun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Gavremoğlu doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan Ahmet Suphi Gavremoğlu'nun cenazesi memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacak.

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Damdaki kemancı kalbine yenildi
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