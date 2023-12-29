Damira’nın cenazesini kızı teslim aldı

Antalya'da 18 Eylül tarihinden bu yana kayıp olan ve 27 Aralık'ta ormanlık alanda cansız bedeni gömülü bulunan Damira Koahogulova'nın cenazesi kızı tarafından alındı. Gül Kadircan annesini Kırgızistan'ın Bişkek kentinde toprağa vereceklerini söyledi. Annesini katledildiğini tekrar eden Gül, " 'Kasten öldürmeden' tutuklanan Erkan Başaran'ın Serik ilçesindeki evine annesini iş görüşmesi bahanesiyle 18 Eylül tarihinde çağırdığını söyledi. O tarihten buyana annesinden haber alamadıklarını da belirten Gül Kadircan, "Biz polise kayıp başvurusu yaptık. Cinayet masası ekipleri annemin telefonun en son tutuklanan kişinin evinde sinyal verdiğini tespit etti. Ardından 3 ay sonra annemin tanınmaz haldeki cesedini gömülü bulduk. DNA testi ben cenazeyi elbisesinden tespit etmiştim. Savcılık DNA testi ile bize annemin cansız bedenini teslim etti" diye konuştu. Annesini ölümüne neden olan kişi veya kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuk önünde mücadele edeceğini tekrarladı.

BİR KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Damira Koahogulova'nın cenazesinin ormanlık alanda bulunmasının ardından polis, Kırgız kadının telefon trafiğini ve HTS kayıtlarını incelemeye almıştı. Damira Koahogulova'nın M.Y. ile görüştüğü tespit edilmiş. Ardından sinyalin son alındığı Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'ndeki Erkan Başaran'ın evine gittiğini belirlenmişti. Cinayet masası ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette önce çelişkili ifadeler veren Erkan Başaran'ın ifadesinde, birlikte alkol aldıkları Damira Koahogulova'nın sabah yatakta hareketsiz bulduğunu iddia etmiş. Kadının öldüğünü anlayınca paniğe kapıldığını ileri süren Başaran, cesedi evinin yakınındaki ormanlık alana gömdüğü yeri polis ekiplerine göstermişti. Erkan Başaran'ın gösterdiği alanda polis ekibinin nezaretinde yapılan kazıda Damira Koahogulova'nın cesedine ulaşılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Serik Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest kalırken, Erkan Başaran'ın ise "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.