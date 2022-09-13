Damla kazada can verdi... "O iyi kalpli bir melekti"

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazayı öğrenen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Dünyalar güzeli Damla Demireli'nin öldüğünü inanmak istemeyen yakınları, "O çok dikkatli bir sürücü iyi kalpli bir melekti" diye konuştu. Damla Kurşunlu Mezarlığı'nda sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.