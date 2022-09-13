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Giriş Tarihi: 13.9.2022 11:17 Son Güncelleme: 13.9.2022 11:38

Damla kazada can verdi... "O iyi kalpli bir melekti"

Antalya'da kullandığı otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan aracın sürücüsü Damla Demireli (26) hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Damla kazada can verdi... O iyi kalpli bir melekti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yaşar Sabutay Caddesi üzerinde gece 02.00 sularında meydana gelen olayda, Yaşar Sabutay Caddesinden Kundu istikametine seyir halinde olan Damla Demirelli idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Korkunç kazada otomobil takla atarak ağaçlık alana uçtu. Kaza sonrası araç sürücüsü Damla Demirelli ağır yaralandı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen sürücü Damla Demirelli kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil olay yerine gelen çekiciyle otoparka çekildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazayı öğrenen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Dünyalar güzeli Damla Demireli'nin öldüğünü inanmak istemeyen yakınları, "O çok dikkatli bir sürücü iyi kalpli bir melekti" diye konuştu. Damla Kurşunlu Mezarlığı'nda sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Damla kazada can verdi... "O iyi kalpli bir melekti"
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