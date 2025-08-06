Damla Kent (DMLKT) halka arz oluyor! Damla Kent Gayrimenkul Projesi halka arzı ne zaman, kaç lot dağıtılacak?

Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent konut projesi, yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Borsa İstanbul üzerinden gerçekleştirilecek talep toplama süreci için kullanılacak gayrimenkul sertifikası kodu "DMLKT" olarak açıklandı.Gayrimenkul sertifikası nereden alınır, hangi bankalarda var?
Sertifikalar, Borsa İstanbul'da 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında "DMLKT" işlem kodu ile yatırımcılarla buluşacak.
Başakşehir'de hayata geçirilecek olan 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren proje, eğitim kurumlarına, hastanelere ve camilere yakınlığıyla hayatı kolaylaştırıyor.
Damla Kent geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir yaşamın kapılarını vatandaşlar için aralıyor.
Damla Kent projesi büyüklüğü ve konumuyla da dikkati çekerken, proje Kuzey Marmara, TEM, O3 ve Basın Ekspres yollarına, 3 metro ve 1 tramvay hattına erişim kolaylığı sağlıyor. Ayrıca, İstanbul Havalimanı ve Başakşehir Şehir Hastanesi'ne de komşu konumunda yer alıyor.
Damla Kent projesinin halka arz olacak ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle satışa sunulacak. Yatırımcılar sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir ya da Borsa İstanbul'da alım-satım yaparak birikimlerini değerlendirebilir.
- Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul'da işlem gören, küçük birikimlerle Damla Kent projesinden ev sahibi olmanızı sağlayan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenen bir yatırım aracıdır.
- Gayrimenkul Sertifikası yatırım modelinde geleneksel yöntemlerden farklı olarak peşinat, taksit ve faiz gibi yükümlülükler bulunmuyor. Böylece, gayrimenkul yatırımı ve ev sahibi olmak farklı gelir grupları için erişilebilir hale geliyor.
- Tüm sertifikalar, hisse senetleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK), adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda dijital olarak güvenle saklanır.