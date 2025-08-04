Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arz başladı! 2025 DMLKT fiyatı ne kadar, 1+1, 2+1, 3+1 evler en az kaç sertifika?

DAMLA KENT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ OLUYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hazırladığı Damla Kent Evleri Projesi kapsamında hazırlanan gayrimenkul sertifikaları halka arz oluyor.

4-8 Ağustos tarihleri arasında DMLKT borsa kodu ile sertifikalarını alacak ilgililer için detaylar şöyle: