Haberler Yaşam Haberleri Damla öğretmen 2 çocuğu ile enkaz altında can verdi
Giriş Tarihi: 9.2.2023

Damla öğretmen 2 çocuğu ile enkaz altında can verdi

Damla öğretmen 2 çocuğu ile enkaz altında can verdi
Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Damla Çin Yörü, eşi İsmail Yörü ve çocukları Tarık ve Asya, depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Bina enkazında yapılan çalışmalarda Damla öğretmen ile 2 çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı. İsmail Yörü'yü arama çalışmaları ise sürdürülüyor. Muğlalı olduğu belirtilen ve 7 yıldır Adıyaman'da görev yapan Damla Çin Yörü ile çocuklarının cenazeleri, aile yakınlarına teslim edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
Kılıçdaroğlu acıyı unuttu, provokasyon peşine düştü... Gerçeği kendi belediye başkanı söyledi
Başkan Erdoğan depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu
Son dakika: Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Son dakika haberi | Türkiye'den Twitter'a 'deprem' uyarısı: Dezenformasyonlara karşı sorumluluklara işaret edildi
SON DAKİKA | AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu'dan Hatay Havalimanı açıklaması: Bilgisiz Kılıçdaroğlu'nu kaale almayınız
52 saat sonra acı haber geldi.. Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı
Kayseri’de deprem meydana geldi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri
Son dakika! Bakan Özer: Depremin vurduğu 10 ilde eğitim öğretime başlama süresi uzatıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Damla öğretmen 2 çocuğu ile enkaz altında can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA