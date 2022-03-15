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Giriş Tarihi: 16.3.2022

Damla yaşam savaşını kazandı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Damla yaşam savaşını kazandı

Damla, geçen yaz günlerce süren Manavgat’taki orman yangınında ağır yaralı kurtarıldı. Yaralı keçi özel bakımla sağlığına kavuştu. Damla geçen gün de 2 yavru dünyaya getirdi

Akdeniz ve Ege bölgelerinde geçtiğimiz yaz art arda çıkan orman yangınları çok sayıda hayvanı da etkilemişti. Duyarlı vatandaşlar ve hayvan severler tarafınsan kurtarılan hayvanlar, HAYTAP'ın önderliğinde bölgeden alınarak birçoğu Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki emekli hayvanlar çiftliğine getirilmişti. Manavgat'ta çıkan yangında kurtarılan Damla isimli keçi Bursa'da sağlığına kavuştu. Çiftlikte çiftleşen Damla'nın bir de iki yavrusu oldu.

ÇAÇA VE SASA
Nilüfer Emekli Hayvan Çiftliği veterinerlerinden sorumlu veteriner hekim Mustafa Ağar, Damla'nın çiftliğe getirildiğinde derin yanık yaralarının olduğunu söyledi. Ağar, "Özellikle meme kısmında ve yüzünde derin yanıklar vardı. Burada uyguladığımız tedavilerin ardından hayata tutundu sağlığına kavuştu. Daha sonra burada çiftleşti ve 5 ay sonra yavruları meydana geldi. Yavrulardan beyaz olana 'Çaça', gri olana ise 'Sasa' ismini verdik. Şu anda bizimle mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Yavrularını ilk 10 gün yeteri kadar emziremedi. Bizim kontrolümüz altında emzirmesi şekillendi. Şu an yavrularını emzirebiliyor. Keçi ailesinin bundan sonraki yaşamları emekli Hayvanlar Çiftliği'nde devam edecek. Bizimle birlikte olacaklar" dedi.

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Damla yaşam savaşını kazandı
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