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Giriş Tarihi: 7.4.2022 10:48 Son Güncelleme: 7.4.2022 11:11

Damlacık küllerinden doğacak

ERTAN GÜRCANER
Damlacık küllerinden doğacak

İzmir Valiliği kentin en eski yerleşim yerlerinden birisi olarak kabul edilen Damlacık mahallesini turizme kazandırmak için harekete geçti.

Son Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı döneminde açıkladığı 35 proje arasında yer alan Konak Tünellerinin yapımı sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 10 yıl önce kamulaştırılan 83 parsel içinde yer alan 11 tarihi yapı yapılacak restorasyon çalışması ile yeniden kente yeniden kazandırılacak.

11 YAPI RESTORE EDİLECEK

İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden olan ve Konak ilçesinde yer alan Damlacık bölgesi için İzmir Valiliği harekete geçti. Konak Meydanını Yeşildere'ye bağlayan ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Konak Tünellerinin yapımı sırasında kamulaştırılan 83 parsel arasında yer alan 11 tarihi yapı yeniden kente kazandırılacak. İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan ihale ile Damlacık semtinde bulunan 11 yapının restorasyon işlemi gerçekleştirilecek.

KENTİN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK

Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş (TARKEM) Genel Müdürü Sergenç İneler'den alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 sene önce Karayolları tarafından kamulaştırılan 83 parselde toplam 6.5-7 dönümlük arazi içerisinde İzmir'in Vitrini Damlacık semtinde bulunan 11 tarihi yapının restorasyon uygulaması yapılacak. 10 yıldır çeşitli eleştirilerin hedef noktası haline gelen UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de bulunan Tarihi Liman Kent İzmir dosyasının da en önemli projelerinden biri olan Damlacık Projesi'nin yapımına bu ay başlanacak. 2 yıl sürmesi beklenen restorasyon çalışması sonrası kentin tarihine eşlik eden yapılar yeniden kent belleğine kazandırılmış olacak. Yapılacak peyzaj projesi ile şu an atıl durumdaki bölge, İzmirlilerin kullanımına sunulacak. Böylece Damlacık kentin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelecek.

ALANDA HANGİ YAPILAR VAR?

Restorasyon çalışması yapılacak alanda Bahribaba Kültür ve Sanat Merkezi, Damlacık Ebru ve Cam Atölyesi/Kafesi, Damlacık İzmir Tarih ve Antika Restoranı, Damlacık Sinema ve Fotoğraf Restoranı, Damlacık Açık Hava Sineması, Metin Oktay Oteli, Damlacık Oteli, Damlacık Evleri yer alıyor.

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Damlacık küllerinden doğacak
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