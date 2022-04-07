Damla’ya 15 yıl hapis

KOCAELİ'DE yaşayan Damla Kutulu 7 yıl önce kendisine şiddet uygulayan eşi Fikret Kutulu'yu öldürdü. 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Kutulu, meşru müdafaa nedeniyle beraat etti. Ancak Kutulu Yargıtay'ın kararı bozmasıyla yeniden hakim karşısına çıktı. Kutulu "Olay günü beni çok feci şekilde dövdü. Öldüreceğini söyledi" diyerek beraatini istedi. Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Damla Kutulu'yu, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulayarak 15 yıl hapisle cezalandırdı. Talihsiz kadının avukatı Anıl Acurman, sosyal medya hesabından kararı eleştirerek "8 yıldır dertlerine ortak olduğum Damla şimdi mahkum edildi. Karardan sonra ağlarken tek sözü, 'Şimdi çocuklarıma kim bakacak, ben kendim için yaşamıyordum ki' oldu" dedi.