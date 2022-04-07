Haberler Yaşam Haberleri Damla’ya 15 yıl hapis
Giriş Tarihi: 8.4.2022

Damla’ya 15 yıl hapis

Damla’ya 15 yıl hapis
KOCAELİ'DE yaşayan Damla Kutulu 7 yıl önce kendisine şiddet uygulayan eşi Fikret Kutulu'yu öldürdü. 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Kutulu, meşru müdafaa nedeniyle beraat etti. Ancak Kutulu Yargıtay'ın kararı bozmasıyla yeniden hakim karşısına çıktı. Kutulu "Olay günü beni çok feci şekilde dövdü. Öldüreceğini söyledi" diyerek beraatini istedi. Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Damla Kutulu'yu, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulayarak 15 yıl hapisle cezalandırdı. Talihsiz kadının avukatı Anıl Acurman, sosyal medya hesabından kararı eleştirerek "8 yıldır dertlerine ortak olduğum Damla şimdi mahkum edildi. Karardan sonra ağlarken tek sözü, 'Şimdi çocuklarıma kim bakacak, ben kendim için yaşamıyordum ki' oldu" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan talimat verdi! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu: Ucuz et satışı başladı
Son dakika: Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Rusya'dan açıklama! Ukrayna'da ciddi kayıplar verdik: Bu bizim için büyük bir trajedi
Vergi ve Ekonomi Paketi TBMM'de kabul edildi
Enerji krizinde flaş gelişme: Rusya'dan Avrupa'ya rest!
Son dakika: Hasat gecikince fırsatçılar yine sahneye çıktı! Soğan ve patateste aynı oyun sahnede
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Son dakika: Eğitimcilerle iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirdik
CHP'li Başkandan tepki çeken yerli otomobil sözleri: TOGG milli bir proje değil, ben sahiplenmem...
Tuzla'da askeri alan içinde patlama
ARKADAŞINA GÖNDER
Damla’ya 15 yıl hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA