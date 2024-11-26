Cezaevinden izinli çıkıp Damla Dakım’ı katletmişti: Neşet Güneş’e verilen cezanın gerekçesi açıklandı!

DAMLA'NIN SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOK

Mahkeme verilen kararın gerekçesini de açıkladı. Kararda, "Damla Neşet'ten ayrı olarak başka ait evde ikamet etmektedir. Yine tanık Hasret'in beyanlarına göre Damla ile Neşet'in son zamanlarda aralarının bozuk olduğu açıktır. Her ne kadar Neşet savunmalarında Damla'nın kendini aldattığını, evine yabancı erkekleri aldığını ve bu sebeple olayın meydana geldiğini savunmuş ise de Neşet'in uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunduğu ve birlikte yaşadığını iddia ettiği Damla'nın hayatını idame ettirecek maddi olanakları sağlamadığı açıktır. Damla da kendi hayatını devam ettirebilmek için birlikte yaşadığı kişinin yaptığı gibi 3. kişilere uyuşturucu madde içerir haplar ve uyuşturucu maddeler temin ettiği dosya içerisindeki tanık anlatımlarından ve dijital materyal raporlarından anlaşılmaktadır. Bu haliyle Damla ile Neşet arasında sıkı bir evlilik ilişkisi olduğu sabit değildir. Dolayısıyla Damla'nın Neşet'e karsı sadakat yükümlülüğünden söz edilmesi de esasında hukuken mümkün değildir. Yine tanık ile Damla arasındaki yazışmalar dikkate alındığında Neşet'in etkilenmesini oluşturabilecek samimiyete ulaşmış bir sadakatsizlikte söz konusu değildir."