Cezaevinden izinli çıkıp Damla Dakım’ı katletmişti: Neşet Güneş’e verilen cezanın gerekçesi açıklandı!

Kan donduran cinayet geçtiğimiz yıl 14 Eylül günü merkez Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi'nde yaşandı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan 2015 yılında cezaevine giren Neşet Güneş, olay tarihinden iki gün önce açık cezaevinden izinli çıktı.
Katil zanlısı iddiaya göre kendisini aldattığını ileri sürdüğü 7 yaşındaki çocuğunun annesi Damla Dakım'ı 51 bıçak darbesiyle öldürdü. Saklandığı adreste yakalanan Güneş tutuklandı.
OY ÇOKLUĞU İLE İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde geçen ay görülen karar duruşmasında Neşet Güneş, oy çokluğu ile hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
DAMLA'NIN SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOK
Mahkeme verilen kararın gerekçesini de açıkladı. Kararda, "Damla Neşet'ten ayrı olarak başka ait evde ikamet etmektedir. Yine tanık Hasret'in beyanlarına göre Damla ile Neşet'in son zamanlarda aralarının bozuk olduğu açıktır. Her ne kadar Neşet savunmalarında Damla'nın kendini aldattığını, evine yabancı erkekleri aldığını ve bu sebeple olayın meydana geldiğini savunmuş ise de Neşet'in uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunduğu ve birlikte yaşadığını iddia ettiği Damla'nın hayatını idame ettirecek maddi olanakları sağlamadığı açıktır. Damla da kendi hayatını devam ettirebilmek için birlikte yaşadığı kişinin yaptığı gibi 3. kişilere uyuşturucu madde içerir haplar ve uyuşturucu maddeler temin ettiği dosya içerisindeki tanık anlatımlarından ve dijital materyal raporlarından anlaşılmaktadır. Bu haliyle Damla ile Neşet arasında sıkı bir evlilik ilişkisi olduğu sabit değildir. Dolayısıyla Damla'nın Neşet'e karsı sadakat yükümlülüğünden söz edilmesi de esasında hukuken mümkün değildir. Yine tanık ile Damla arasındaki yazışmalar dikkate alındığında Neşet'in etkilenmesini oluşturabilecek samimiyete ulaşmış bir sadakatsizlikte söz konusu değildir."
51 BIÇAK DARBESİ CANAVARCA HİS DEĞİL
Kararda, olayın canavarca hisle gerçekleştirilmediği de şu sözlerle anlatıldı: "Damla'nın üzerinde çok sayıda bıçak darbesi bulunmuş olmakla birlikte olayın ani kastla geliştiği, Damla ile Neşet arasındaki tartışma sonucunda Neşet'in eline geçirdiği bıçak ile Damla'yı bıçakladığı ve Damla'nın ölümüne göğüs bölgesindeki 11 bıçak darbesinin neden olduğu anlaşılmakla Neşet'in olayı canavarca bir hisle zevk alarak gerçekleştirdiğine veyahut Damla'ya eziyet çektirerek ölümüne sebep olduğuna dair dosyaya yansıyan deliller bulunmamaktadır"
BAŞKAN: 'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ VERİLMELİ'
Mahkeme başkanı, Neşet Güneş lehine haksız tahrik indirimi uygulanması yönünde karara muhalefet şerhi koydu. Kararda, "Neşet Güneş'in imam nikahlı olarak birlikte yasadığı eşi Damla'ya yönelen eyleminde dosyaya yansıyan Damla'nın cep telefonu siber inceleme kayıtlarıyla, tanık Vehbi Ertürk'ün yeminli beyanları dikkate alındığında Neşet hakkında alt sınırdan haksız tahrik hükümlerinin lehe uygulanması gerekmektedir" denildi.