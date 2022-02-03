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Giriş Tarihi: 3.2.2022 14:36 Son Güncelleme: 3.2.2022 14:49

Damperi açık kalan kamyon köprüye takıldı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Damperi açık kalan kamyon köprüye takıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan damperi açık kalan kamyon, köprüye takıldı. Damperi kopan kamyon, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesinde Karadeniz Sahil yolu Rize-Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon Çömlekçi Köprüsünün altından geçerken damperinin açık olması sebebiyle köprüye takıldı.

Kamyondan ayrılan damper yola düştü. Kazanın ardından kamyon sürücüsü tünel içinde durdu. Olayda can kaybı yaşanmazken, olay yerine gelen trafik ekipleri trafiğin bir süre tek şeritten verilmesini sağladı.



Damperi açık kalan kamyon köprüye takıldı | Video

Kopan damperin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

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Damperi açık kalan kamyon köprüye takıldı
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