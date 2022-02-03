Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesinde Karadeniz Sahil yolu Rize-Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon Çömlekçi Köprüsünün altından geçerken damperinin açık olması sebebiyle köprüye takıldı.

Kamyondan ayrılan damper yola düştü. Kazanın ardından kamyon sürücüsü tünel içinde durdu. Olayda can kaybı yaşanmazken, olay yerine gelen trafik ekipleri trafiğin bir süre tek şeritten verilmesini sağladı.









Damperi açık kalan kamyon köprüye takıldı | Video

Kopan damperin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.