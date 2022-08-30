Dangal filmi nerede çekildi? Dangal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

DANGAL FİLMİ KONUSU

Mahavir Singh, güreşte bölgesel olarak birçok başarı kazanmış, Hindistan şampiyonu olmuş bir sporcudur. Singh, tecrübelerini aktarıp yetiştireceği, Hindistan için uluslararası alanda bir madalya kazanacak bir erkek çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istemektedir. Ancak 4 kızı olmasına rağmen hiç erkek çocuğu olmamıştır. Günün birinde kızları Babita ve Geeta'daki potansiyeli fark edince, onları bir erkek gibi güreş müsabakalarına hazırlamaya başlar. Mahavir'in gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirmek, artık kızlarının elindedir.

DANGAL FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Nitesh Tiwari'nin üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh, Sanya Malhotra, Aparshakti Khurana gibi başarılı isimler yer alıyor.