Haberler Yaşam Haberleri “Danışmanlık” vurgununa operasyon… Sahte belgeleri hazırlayıp sattılar
Giriş Tarihi: 20.8.2022 10:49 Son Güncelleme: 20.8.2022 11:05

“Danışmanlık” vurgununa operasyon… Sahte belgeleri hazırlayıp sattılar

İstanbul’da “Danışmanlık” adı altında faaliyet yürütülen bir adrese baskın yapıldı. “İkamet İzni, Pasaport ve Kimlik” başta olmak üzere bazı sahte belgeleri düzenleyerek satan ve haksız kazanç sağlayan üç kişi gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Danışmanlık” vurgununa operasyon… Sahte belgeleri hazırlayıp sattılar

İstanbul Polisi; Zeytinburnu İlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde "Danışmanlık" adı altında faaliyet yürütülen bir firmaya operasyon yaptı. Söz konusu iş yeri sahiplerinin "Garantili İkamet İzni Çıkartılır" ilanlarıyla yabancı uyruklu kişilerden para aldıkları, usulsüz işlemler yaptıkları ve "İkamet İzni, Pasaport ve Kimlik" başta olmak üzere bazı sahte belgeler düzenleyerek ve söz konusu belgeleri satarak haksız kazanç sağladıkları saptandı. Yabancı uyruklu R.Q., M.B.E. ve S.D. yakalanarak gözaltına alındı.

"Danışmanlık" vurgununa operasyon… Sahte belgeleri hazırlayıp sattılar

ÇOK SAYIDA SAHTE BELGE BULUNDU

Adreste yapılan aramalarda 22 adet kimlik basım kartı, bir adet kimlik basım cihazı, iki adet dizüstü bilgisayar, beş adet pasaport, üç adet ikamet izin kağıdı, bir adet hasta kabul belgesi, çok sayıda kişiye ait hesap dökümleri, tahsilat makbuzları, iki adet cep telefonu, ülkemize kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen 100 adet muhtelif boyutlarda değerli taş, 11 bin 440 lira nakit para ve sahte belge düzenlemeye yarayan çok sayıda materyal ele geçirildi. 135 bin 785 lira ceza kesilen ve ruhsatsız faaliyet yürütüldüğü saptanan iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Haklarında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılan üç kişi yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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“Danışmanlık” vurgununa operasyon… Sahte belgeleri hazırlayıp sattılar
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