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Giriş Tarihi: 22.2.2022 17:03 Son Güncelleme: 22.2.2022 17:24

Danıştay Genel Sekreteri Cevdet Erkan’ın acı günü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Danıştay Genel Sekreteri Cevdet Erkan’ın acı günü

Danıştay Genel Sekreteri Cevdet Erkan’ın hayatını kaybeden babası Raif Erkan son yolcuğuna uğurlandı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan Danıştay Genel Sekreteri Cevdet Erkan'ın babası Raif Erkan(80) dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Erkan için ilçenin Hamzalı mahallesi, Yukarı camisinde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazede Danıştay Genel sekreteri Cevdet Erkan taziyeleri kabul ederken, cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu,Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzun,Trabzon İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İlçe Emniyet Müdürü Merthan Çelikdağ, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Hakimler, Savcılar,Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Daire Amirleri, çocukları Neriman Saral, Cengiz,Hasan, Cevat ve Cevdet Erkan ve yakınları katıldı. Danıştay Genel Sekreteri Cevdet Erkan hayatını kaybeden 80 yaşındaki babası Raif Erkan'ın cenaze namazını kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Raif Erkan aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Danıştay Genel Sekreteri Cevdet Erkan’ın acı günü
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