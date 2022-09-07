Haberler Yaşam Haberleri Dar Alan’da yakalandılar! Yarım kilogram zehir ele geçirildi
Giriş Tarihi: 7.9.2022 09:25 Son Güncelleme: 7.9.2022 09:34

Dar Alan’da yakalandılar! Yarım kilogram zehir ele geçirildi

İstanbul’un 7 ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan “Dar Alan” uygulamaları ve operasyonlarda yarım kilogramı aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Dar Alan’da yakalandılar! Yarım kilogram zehir ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Fatih, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Şişli İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Dar Alan" uygulamaları yaptı.

Dar Alan’da yakalandılar! Yarım kilogram zehir ele geçirildi | Video

Yapılan aramalarda 289 gram Esrar maddesi, 111 gram Metamfetamin maddesi, 41 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, 35 gram Eroin maddesi, 15 gram Skunk maddesi ve beş uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul'un Sarıyer İlçesi'ne bağlı Maslak Mahallesi'nde ise uyuşturucu madde yetiştirilen bir adrese baskın yapıldı. M.B. ve M.G isimli iki uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 87.53 gram "Marihuana" adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Dar Alan’da yakalandılar! Yarım kilogram zehir ele geçirildi
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