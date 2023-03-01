Darbe girişimi dolandırıcılığına 2 milyon ceza

Olay bir yıl önce meydana geldi. 74 yaşındaki H.B. isimli kadını ev telefonundan arayarak, kendisini İstihbarat Emniyet Müdür Yardımcısı olarak tanıtan, dolandırıcıların kurbanı oldu. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada H.B., isimli kadın bir anlık dalgınlığının kurbanı olduğunu belirterek; "Bu olay benim başıma nasıl geldi anlamadım. Bir ara evimin telefonu çaldı ve beni arayan şahıs, kimlik bilgilerimin 70 kişi tarafından kullanıldığını ve kimlik bilgilerimin ikinci bir darbe olayında kullanılmaya çalışıldığını söyleyerek beni etkiledi. Arayan şahıslar, bu olaydan kurtulmam için destek vermelerini ve vereceği parayı geri iade edeceklerin de söylediler. İlk olarak 175 bin lira gönderdim. Ardından da 80 bin lira göndermek üzere toplam 285 bin lira gönderdim. Sonradan anladım ki dolandırıldım. Bu suçu işleyenlerden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

3 sanık üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, mağduru aramadıkları ve kendisi hiçbir zaman görüşmediklerini bildirerek, beraatlerini istediler. Mahkeme heyeti, suçun işlendiğine karar vererek, her bir sanığa 9'ar yıl 4'er ve yine her birine 937 bin 500 lira olmak üzere toplam 2 milyon 812 bin 500 lira adli para cezası ile yurt dışına çıkma yasağı vererek, Bolu tarihinde de bir ilk yaşandı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi ilk böyle bir rekor para cezası vermiş oldu.