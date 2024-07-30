Darbedilen doktor kalp krizi geçirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hasta yakınının saldırdığı doktor kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımdaki doktorun hayati tehlikesi sürüyor. Olay, Ortakent Cumhuriyet Caddesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen E.S. (55), yüksek ateş şikayetiyle kardeşi Ö.A.S.'yi (48) sağlık ocağına getirdi. Burada görevli Dr. Mustafa Hürkal Tezvar (61) muayene ettiği Ö.A.S'nin hastaneye gitmesini önerdi. Ancak tedavinin sağlık merkezinde yapılmasında ısrar eden E.S. ile doktor Tezvar arasında tartışma, ardından da kavga çıktı. E.S. tarafından boğazı sıkılan ve kalp hastası olduğu belirtilen Dr. Mustafa Gürkan Tezvar'ın kalbi aniden durdu. Arkadaşlarının müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Tezvar, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. E.S. ile kardeşi Ö.A.S. gözaltına alındı.