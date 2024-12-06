Darıca’da sağlıkta büyük başarı: Riskli beyin tümörü ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi!

Hastaneye, kol ve bacaklarında uyuşukluk ve güçsüzlük şikayetleriyle başvuran 72 yaşındaki hastanın yapılan tetkiklerinde, beyninde 4.5 x 3.5 cm büyüklüğünde bir tümör olduğu tespit edildi. Tümörün yaygın ödem oluşturduğu ve hayati risk taşıdığı belirlendi. Daha önce ameliyat edilemeyen hasta, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirilerek burada tedaviye alındı.

TÜMÖR TAMAMEN ÇIKARTILDI

Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Şahin tarafından yapılan detaylı değerlendirmeler sonucu hastanın ameliyata uygun olduğuna karar verildi. Op. Dr. Şahin, zorlu ve riskli operasyonu başarıyla gerçekleştirdi. Ameliyat sırasında beynin hayati yapılarının zarar görmemesi sağlanarak tümör tamamen temizlendi.

"HASTAMIZ ŞİFA BULDU!"

Ameliyatla ilgili bilgi veren Op. Dr. Mustafa Şahin, operasyon sürecini şu sözlerle anlattı: "Hastamız acil servise geldiğinde çekilen görüntülemelerde beyninde büyük bir kitle ve yaygın ödem olduğunu gördük. Hastanın vücudunun sağ yarısında güçsüzlük başladığı için kendisini yoğun bakım ünitemize aldık. Ameliyat sırasında beynin hayati yapılarını koruyarak kitlenin tamamını çıkarttık. Operasyon sonrası durumu hızla iyileşti. Şu an antiödem tedavisi devam ediyor. Hastamızı şifa ile taburcu ettik, bundan sonraki süreçte Onkoloji tedavisi devam edecek."

TEKNOLOJİDE VE SAĞLIKTA BÜYÜK ADIMLAR!

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, her geçen yıl teknolojik altyapısını güçlendirerek sağlık alanında önemli başarılara imza atıyor. Bu son operasyon, hem hastanenin gelişen kapasitesini hem de uzman ekiplerin yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.