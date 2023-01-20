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Giriş Tarihi: 20.1.2023 13:04

Darıca'daki inşaatın önünde erkek cesedi bulundu

Kocaeli Darıca'da inşaat halindeki bir binanın önünde erkek cesedi bulundu. Polis ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

DHA
Darıca’daki inşaatın önünde erkek cesedi bulundu

Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi Nargül Sokak'ta inşaat halindeki binanın önünde, yerde yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemede, ölen kişinin üzerinden herhangi bir belge ve kimlik çıkmadı. Vücudunda herhangi bir kesik ve kurşun izine rastlanılmayan kişinin, başında küçük bir yara izi olduğu saptandı. Parmak izinin alınmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Darıca'daki inşaatın önünde erkek cesedi bulundu
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