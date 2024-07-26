Dark Web’in zehir baronu İstanbul’da yakalandı

İstanbul polisi, uyuşturucu ticareti yapmaktan aranan firari isimlere yönelik önemli bir operasyona imza attı. 81 şüphelinin yakalandığı çalışmanın en önemli ismi, Interpol tarafından 'doping, kara para aklama ve uyuşturucu' suçlarından Kırmızı Bülten ile aranan İsveçli firari Alexander Gustafsson (32) oldu. Dark Web'deki en büyük uyuşturucu sitelerinden birinin sahibi olan ve Beşiktaş'taki bir otelde Polonya uyruklu Aleksander Kawa ismine düzenlenmiş sahte kimlikle ele geçirilen İsveçlinin bugüne kadar 17 bin kişiye uyuşturucu sattığı ve 100 milyon dolara yakın para kazandığı bilgisine ulaşıldı. 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Gustafsson'un sporculara doping içerikli madde ve ilaçlar sattığı da iddia edildi.