Darp eden eşini bıçakla öldürdü

İstanbul Kartal'da bir eğlence mekanı işleten Seda Kethüda'nın (31) eşi Burak Kethüda da yanında çalışıyordu. İddiaya göre Burak Kethüda sürekli eşinden para istiyor, alkol alıyor ve kumar oynuyordu. Bu nedenle aralarında sık sık tartışma yaşanıyordu. Önceki gece de Kartal'daki evlerinde aynı konuda tartışma yaşandı. Burak Kethüda küfürler ederek eşini darp etti. Seda Kethüda kendini korumak için mutfağa kaçtı ve aldığı bıçakla eşini yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Burak Kethüda, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Seda Kethüda ifadesinde, "Benden aldığı paralarla sürekli içki içiyor, kumar oynuyordu. Beni darp etmeye kalktı. Kurtulmak için elime geçen bıçağı salladım, yaralandı. Evden çıktım" dedi.